(Di giovedì 2 marzo 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Impiccato #SarkawtAhmadi, 29 anni, dissidente e attivista politico curdo giustiziato all'alba di oggi, p… - MarianoGiustino : Ancora #Zahedan, ancora #Belucistan, ancora le minoranze, la periferia. È la #Rivoluzione degli ultimi. Come ogni v… - KattInForma : Preghiera del mattino del 2 Marzo 2023: “Rendimi attento ai bambini” - AnnaMDiGennaro : La preghiera è un lavoro: chiede volontà, costanza, di essere determinati, senza vergogna. Pensiamo a Santa Monica… - SelvaticiDebora : -

... parlando di 'tenace fiducia nella forza dellaper la pace', ha subito ricordato la figuracompianto presidente dell'Assofa Giancarlo Bianchini, sottolineando come avesse già a suo ...Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore delladigiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci "fratelli tutti"". "Dall'inizio ...Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri eNucleo ispettorato... In questi giorni la cittadinanza è stata unita nellae fino all'ultimo tutti abbiamo sperato ...

Migranti: la preghiera del Papa per le vittime del naufragio Agenzia ANSA

PRATA - Ventidue parrocchie e unità pastorali delle foranie di Sacile e Opitergina si uniranno in una preghiera comune per implorare il dono della pioggia. La grazia di “lenire” ...Venerdì 10 marzo, in Cattedrale, a Como, il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, presiederà la Santa Messa nella quale si invocherà il dono della pace.