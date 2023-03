Precedenti Inter-Lecce: i numeri del match di San Siro – VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel prossimo match del campionato di Serie A l’Inter affronterà il Lecce allo stadio San Siro. Ecco i Precedenti della sfida L’Inter arriva da una sconfitta a Bologna dove ha ricevuto parecchie critiche, a partire da quella di Lautaro Martinez.Anche la dirigenza in settimana ha cercato di scuotere la squadra, Marotta ha confermato la fiducia a Inzaghi ma chiede un salto di qualità.Anche il Lecce arriva da un passaggio a vuoto in casa con il Sassuolo.Con 27 punti, i salentini sono in una situazione tranquilla, a +10 dalla terzultima. CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel prossimodel campionato di Serie A l’affronterà ilallo stadio San. Ecco idella sfida L’arriva da una sconfitta a Bologna dove ha ricevuto parecchie critiche, a partire da quella di Lautaro Martinez.Anche la dirigenza in settimana ha cercato di scuotere la squadra, Marotta ha confermato la fiducia a Inzaghi ma chiede un salto di qualità.Anche ilarriva da un passaggio a vuoto in casa con il Sassuolo.Con 27 punti, i salentini sono in una situazione tranquilla, a +10 dalla terzultima. CONTINUA NELDI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

