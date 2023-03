Poste Italiane: al via le assunzioni di portalettere in 11 regioni d’Italia (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA – Poste Italiane ricerca portalettere da inserire con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le regioni interessate sono le seguenti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, https://www.PosteItaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”. I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA –ricercada inserire con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Leinteressate sono le seguenti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di, https://www..it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”. I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. L'articolo L'Opinionista.

