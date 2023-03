Portovesme srl a rischio chiusura per i costi dell'energia (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 1300 tra lavoratori diretti e indiretti i lavoratori della Portovesme srl, l'"Ilva della Sardegna" come amano definirla, che rischiano il posto perche' dalla fine della pandemia i costi dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 1300 tra lavoratori diretti e indiretti i lavoratorisrl, l'"Ilvaa Sardegna" come amano definirla, che rischiano il posto perche' dalla finea pandemia i'...

Portovesme srl a rischio chiusura per i costi dell'energia Sono 1300 tra lavoratori diretti e indiretti i lavoratori della Portovesme srl, l'"Ilva della Sardegna" come amano definirla, che rischiano il posto perche' dalla fine della pandemia i costi dell'elettricita' sono decuplicati passando da 50 milioni l'anno a 400 ... Operai su ciminiera: sindacati, tavolo domani sia risolutivo ... Vincenzo Lai e Pierluigi Loi che domani alle 10, parteciperanno in videoconferenza alla riunione convocata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza della Portovesme srl del ... Operai su ciminiera: terzo giorno di protesta a 100 metri Seconda notte a 100 metri di altezza per i quattro operai che da martedì mattina si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, nel polo industriale del Sulcis. E seconda notte turbolenta: molto vento con temperature che sono decisamente calate tra mezzanotte alle 5 e che hanno messo in difficoltà i lavoratori, ...