Porto: Conceiçao deferito dalla commissione disciplinare, il club entra in silenzio stampa (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Porto è entrato in silenzio stampa, e Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Chaves. Lo riportano i media Portoghesi, secondo cui la decisione sarebbe arrivata dopo che l’allenatore del Porto è stato deferito dall’associazione degli arbitri alla commissione disciplinare della federazione Portoghese, in seguito alla sconfitta contro il Gil Vicente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilto in, e Sergionon parlerà in conferenzaalla vigilia della sfida di campionato contro il Chaves. Lo riportano i mediaghesi, secondo cui la decisione sarebbe arrivata dopo che l’allenatore delè statodall’associazione degli arbitri alladella federazioneghese, in seguito alla sconfitta contro il Gil Vicente. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Porto, #Conceicao polemico: 'Manca un giallo a #LautaroMartinez e non ci sarebbe stato al ritorno'+++ #InterPorto - sportface2016 : Porto - Conceiçao deferito dalla commissione disciplinare, il club entra in silenzio stampa - FcInterNewsit : Qui Porto - Conceicao resta in silenzio: nessuna conferenza stampa pre Chaves. Il motivo della decisione - ferrantelli94 : RT @wazzaCN: C’è solo un allenatore che magari, forse, probabilmente porterebbe qualche vantaggio all’Inter e questo sarebbe Conceicao. In… - Andypanas03 : RT @wazzaCN: C’è solo un allenatore che magari, forse, probabilmente porterebbe qualche vantaggio all’Inter e questo sarebbe Conceicao. In… -

Forfait di Inzaghi, annuncio live: 'Ecco chi va all'Inter' Quindi la serie positiva di successi, compreso il grande blitz contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League, prima dello scivolone clamoroso a Bologna. Adesso l'Inter pecca di ... Porto, il club dopo la sconfitta con il Gil Vicente: 'Campionato falsato, Benfica favorito dagli arbitri' È un dato di fatto che in questa partita ci siano stati due interventi dell'arbitro video che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il Porto. Ed è un dato di fatto che il giorno ... Il Porto contro il Var: "Così la classifica del campionato è falsata" Il Porto, nel comunicato, attacca ferocemente il Var e i trattamenti, a sua detta, squilibrati di cui il Benfica usufruisce. Il club lusitano lamenta che il campionato sia falsato ed il Benfica stia ... Quindi la serie positiva di successi, compreso il grande blitz contro ilnell'andata degli ottavi di Champions League, prima dello scivolone clamoroso a Bologna. Adesso l'Inter pecca di ...È un dato di fatto che in questa partita ci siano stati due interventi dell'arbitro video che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il. Ed è un dato di fatto che il giorno ...Il, nel comunicato, attacca ferocemente il Var e i trattamenti, a sua detta, squilibrati di cui il Benfica usufruisce. Il club lusitano lamenta che il campionato sia falsato ed il Benfica stia ... Porto, Conceição in silenzio stampa dopo il deferimento Sportitalia