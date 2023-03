“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso racconta l’incredibile aneddoto su Maurizio Costanzo (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv. Barbara D’Urso ha dedicato una buona parte di Pomeriggio 5 al ricordo di Maurizio Costanzo. Il noto conduttore tv e giornalista è morto lo scorso venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. Tra gli ospiti della puntata anche l’attore Massimo Lopez, che ha lavorato per tanti anni al fianco di Costanzo a Buona Domenica. Barbara D’Urso ha rivelato un episodio con il conduttore che l’aveva colpita parecchio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Belen, strano atteggiamento dopo la morte di Costanzo: sgarro a Maria De Filippi? Leggi anche: Funerali di Costanzo, il commovente messaggio di Gianni Sperti a Maria De Filippi “Pomeriggio 5”, il ricordo di Barbara ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv.ha dedicato una buona parte di5 al ricordo di. Il noto conduttore tv e giornalista è morto lo scorso venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. Tra gli ospiti della puntata anche l’attore Massimo Lopez, che ha lavorato per tanti anni al fianco dia Buona Domenica.ha rivelato un episodio con il conduttore che l’aveva colpita parecchio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Belen, strano atteggiamento dopo la morte di: sgarro a Maria De Filippi? Leggi anche: Funerali di, il commovente messaggio di Gianni Sperti a Maria De Filippi “5”, il ricordo di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleConsiglio : Tanta attualità, leggera e meno leggera, le storie, i personaggi per un pezzo di pomeriggio che torna ogni giorno a… - Sbam_27 : @_Barbara_04 Buon pomeriggio Splendido Fiore ?????? - Zineb28763443 : RT @romafirou: @baldoni_barbara BUON POMERIGGIO e un FELICE MARTEDI ?????????? #ReyMir #EbruSahin #AkinAkinözü #Akru - MarthaL90188172 : RT @romafirou: @baldoni_barbara BUON POMERIGGIO e un FELICE MARTEDI ?????????? #ReyMir #EbruSahin #AkinAkinözü #Akru - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in imbarazzo per le parole di Claudio Lippi: “Basta ti prego” -