Polemica social di Benzema dopo la vittoria di Messi ai Fifa Best player. Tra i due è botta e risposta (Di giovedì 2 marzo 2023) Dibattito social tra Karim Benzema, stella del Real Madrid, e Lionel Messi, capitano dell’Argentina campione del mondo. La “Pulce” ha vinto il premio Fifa Best player e il francese non sembra averla presa nel migliore dei modi. Il centravanti dei Blancos ha postato sulla sua pagina di Instagram una storia in cui vengono elencati tutti i successi del pallone d’oro in carica dall’agosto del 2022 fino alla termine delle nominations per il Fifa Best player dell’anno. Tra questi, si notano la vittoria della Champions League, della Liga e del Mondiale per club. Benzema non si è fermato qui: anzi, ha pubblicato un video in cui si sente la parola “bugiardo“. La risposta dell’ex Barcellona non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Dibattitotra Karim, stella del Real Madrid, e Lionel, capitano dell’Argentina campione del mondo. La “Pulce” ha vinto il premioe il francese non sembra averla presa nel migliore dei modi. Il centravanti dei Blancos ha postato sulla sua pagina di Instagram una storia in cui vengono elencati tutti i successi del pallone d’oro in carica dall’agosto del 2022 fino alla termine delle nominations per ildell’anno. Tra questi, si notano ladella Champions League, della Liga e del Mondiale per club.non si è fermato qui: anzi, ha pubblicato un video in cui si sente la parola “bugiardo“. Ladell’ex Barcellona non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... duca1072 : RT @Mericonci72: Gli autori #gfvip fanno leggere i social ad alcuni concorrenti preferiti?Si. Polemica sul fatto che da mesi non si vedeva… - eccapecca : Commento: 'Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?'. Post sessista del sindaco di Gro… - papasideromich2 : RT @Mericonci72: Gli autori #gfvip fanno leggere i social ad alcuni concorrenti preferiti?Si. Polemica sul fatto che da mesi non si vedeva… - CorvinoSantino : RT @RFHomer: @CorvinoSantino @ringetto65 Bene BASTA col @pdnetwork. ????? - carmen_cupini : RT @Mericonci72: Gli autori #gfvip fanno leggere i social ad alcuni concorrenti preferiti?Si. Polemica sul fatto che da mesi non si vedeva… -