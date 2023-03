Pnrr, a Caserta un nuovo ospedale e una casa di comunità (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Città di Caserta avrà un nuovo ospedale di comunità e una nuova casa di comunità, grazie ai fondi del Pnrr. I due nuovi presidi sanitari sorgeranno nel Quartiere Acquaviva, nell’area ex Saint Gobain, e serviranno l’area sud del capoluogo. La realizzazione delle strutture è prevista nell’accordo siglato alla Sala Giunta del Comune di Caserta tra il sindaco Carlo Marino e il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti, che prevede che il Comune conceda all’azienda sanitaria locale Casertana, in comodato d’uso gratuito per un periodo di 40 anni, un terreno di sua proprietà dove saranno realizzati il nuovo ospedale di comunità e la nuova casa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Città diavrà undie una nuovadi, grazie ai fondi del. I due nuovi presidi sanitari sorgeranno nel Quartiere Acquaviva, nell’area ex Saint Gobain, e serviranno l’area sud del capoluogo. La realizzazione delle strutture è prevista nell’accordo siglato alla Sala Giunta del Comune ditra il sindaco Carlo Marino e il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti, che prevede che il Comune conceda all’azienda sanitaria localena, in comodato d’uso gratuito per un periodo di 40 anni, un terreno di sua proprietà dove saranno realizzati ildie la nuova...

