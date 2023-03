Pmi: transizione ecologica e digitale, indagine (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Le imprese italiane devono costruire le migliori condizioni per affrontare con successo la sfida della transizione digitale ed ecologica. Un’urgenza condivisa dalle grandi aziende come dalle Pmi e che può essere superata solamente attraverso una preliminare individuazione delle competenze strategiche. L’Università di Firenze, nella sua veste di membro del Centro di Competenza Artes 4.0, la confederazione datoriale Sistema Impresa, e Federmanager Toscana hanno condiviso un percorso conoscitivo per aiutare le imprese nel difficile compito di identificare le esigenze e le aspettative formative sui temi della transizione ecologica e della trasformazione digitale. La ricerca è finalizzata a far emergere e ad analizzare i fabbisogni formativi delle imprese in merito alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Le imprese italiane devono costruire le migliori condizioni per affrontare con successo la sfida dellaed. Un’urgenza condivisa dalle grandi aziende come dalle Pmi e che può essere superata solamente attraverso una preliminare individuazione delle competenze strategiche. L’Università di Firenze, nella sua veste di membro del Centro di Competenza Artes 4.0, la confederazione datoriale Sistema Impresa, e Federmanager Toscana hanno condiviso un percorso conoscitivo per aiutare le imprese nel difficile compito di identificare le esigenze e le aspettative formative sui temi dellae della trasformazione. La ricerca è finalizzata a far emergere e ad analizzare i fabbisogni formativi delle imprese in merito alle ...

