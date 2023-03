'Più di 4mila persone potevano essere salvate'. L'accusa dei Pm di Bergamo ai vertici di governo e Regione sul Covid (Di giovedì 2 marzo 2023) - Tra i 19 indagati, i vertici del governo di allora, Conte e Speranza, e della Lombardia, Fontana, Gallera e diversi membri del Cts. 'C'è stata una totale sottovalutazione del rischio per gli ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) - Tra i 19 indagati, ideldi allora, Conte e Speranza, e della Lombardia, Fontana, Gallera e diversi membri del Cts. 'C'è stata una totale sottovalutazione del rischio per gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nazionalitalico : @MAX_M12345 @Agenzia_Ansa Già! più i 4mila civili morti per aver scatenato la guerra civile sono ben 8mila vittime… - primogiornale : Un quartiere fieristico di oltre 100 mila mq netti, diciassette padiglioni tra fissi e tensostrutture al completo,… - parinig69 : @Stefania_67 Le famiglie o le tribù che li manda in avanscoperta danno un anticipo che comunque non rivedranno mai… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Perché il #lavoro da remoto allontana le #donne dai percorsi di carriera? ?? Una survey internazionale di #ManpowerGroup s… -