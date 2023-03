Piramide di Cheope | scoperto un nuovo corridoio segreto | eccolo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un lungoè statoall'interno delladiin Egitto, o Grandedi Giza. La scoperta è stata annunciata dall'archeologo egiziano Zahi Hawass e dal ministro del Turismo Ahmed Eissa, alla base della. Il, che misura 9 metri per 2 metri, è il primo ad essere stato trovato sul lato nord della struttura; si trova sopra l'ingresso principale della famosa struttura ed è stato rilevato con una scansione. La funzione della camera è attualmente sconosciuta e tali corridoi spesso portano a ulteriori scoperte archeologiche. La camera è stata scoperta dal progetto Scan Pyramids, un programma internazionale che utilizza scansioni per esaminare sezioni inesplorate dell'antica struttura. Lasi trova a ...

Sotto la cavità potebbe celarsi il sarcofago di. I risultati illustrati a un'incredula folla di giornalisti giunta al Cairo per la presentazione del corridoio filmato da una sonda giapponese'Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest'area'. A dirlo è l'archeologo egiziano Zahi Hawass parlando della scoperta di un altro corridoio all'interno delladi. Premettendo che 'questa è solo la mia opinione', Hawass ha sostenuto che ' la tomba didovrebbe essere sotto quel tunnel '. L'ex ministro ha fatto le dichiarazioni in una ...

confermata – la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina Piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. Questa mattina, infatti, all'ombra della Grande Piramide si è tenuta una ..."Un tunnel, di 9 metri di lunghezza e 2,10 di larghezza": questa la misura del nuovo corridoio che è stato scoperto all'interno della piramide di Cheope, o Grande piramide di Giza in Egitto.