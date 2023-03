Pimenta svela i retroscena su Pogba al passaggio alla Juve | ecco cosa ha detto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, Rafaela– l’erede dell’agenzia del compianto Raiola e procuratrice die Haaland – hato un segreto che ha scosso il mondo del calcio. “aveva un feeling speciale con laha rivelato: “Mino non sapeva del definitivo ok per il trasferimento di Haaland al City entus, quando è morto c’erano ancora vari dettagli da definire. Erling voleva fare l’esperienza del padre al City, ma soprattutto voleva essere allenato da Guardiola. Paul sentiva una forte attrazione verso lantus, aveva un feeling speciale con i bianconeri, desiderava raggiungere ciò che aveva già raggiunto in passato con la ...