Pimenta: «La Juve ha ancora appeal, su Pogba…» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Rafaela Pimenta, agente di diversi calciatori importanti come Pogba e Haaland. Tutti i dettagli Rafaela Pimenta ha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. L’agente ha analizzato la situazione della Juventus. PAROLE – «Mino non ha mai saputo dell’ok definitivo per il passaggio di trasferimento di Haaland al City e Pogba alla Juventus, quando è morto c’erano ancora molti dettagli da definire. Erling era naturale che volesse fare la stessa esperienza del padre al City, ma soprattutto voleva essere allenato da Guardiola. Paul doveva tornare, ha grande feeling con la Juventus, voleva raggiungere quello che ha già raggiunto alla Juve. I bianconeri come Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Rafaela, agente di diversi calciatori importanti come Pogba e Haaland. Tutti i dettagli Rafaelaha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. L’agente ha analizzato la situazione dellantus. PAROLE – «Mino non ha mai saputo dell’ok definitivo per il passaggio di trasferimento di Haaland al City e Pogba allantus, quando è morto c’eranomolti dettagli da definire. Erling era naturale che volesse fare la stessa esperienza del padre al City, ma soprattutto voleva essere allenato da Guardiola. Paul doveva tornare, ha grande feeling con lantus, voleva raggiungere quello che ha già raggiunto alla. I bianconeri come Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno...

