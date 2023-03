Pilates anche da casa con il CUS Bergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) Il CUS Bergamo, Centro Sportivo dell’Università degli studi di Bergamo, da giovedì 2 marzo 2023 si apre al mondo dell’home fitness rendendo il suo corso di Pilates a portata di smartphone. Per frequentare il corso online, che si terrà inizialmente il giovedì dalle 17.30 alle 18.20, è necessario tesserarsi e presentare, presso la segreteria del CUS (via Verdi, 56, Dalmine), un certificato di idoneità medico-sportiva per attività non agonistica in corso di validità. Le lezioni di Pilates, oltre a essere trasmesse in diretta, rimarranno disponibili per la visione on demand per la settimana successiva all’allenamento sull’app MyWellness, piattaforma sulla quale poggia il servizio. Per maggiori informazioni su costi e modalità di accesso alle lezioni si rimanda ai contatti della segreteria: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Il CUS, Centro Sportivo dell’Università degli studi di, da giovedì 2 marzo 2023 si apre al mondo dell’home fitness rendendo il suo corso dia portata di smartphone. Per frequentare il corso online, che si terrà inizialmente il giovedì dalle 17.30 alle 18.20, è necessario tesserarsi e presentare, presso la segreteria del CUS (via Verdi, 56, Dalmine), un certificato di idoneità medico-sportiva per attività non agonistica in corso di validità. Le lezioni di, oltre a essere trasmesse in diretta, rimarranno disponibili per la visione on demand per la settimana successiva all’allenamento sull’app MyWellness, piattaforma sulla quale poggia il servizio. Per maggiori informazioni su costi e modalità di accesso alle lezioni si rimanda ai contatti della segreteria: ...

