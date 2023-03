Pietro Orlandi | a La7 le rivelazioni su Chiesa e procura di Roma | “Il Vaticano propose uno scambio per restituire il corpo di mia sorella”

(Di giovedì 2 marzo 2023)a Di Martedì (La7) parla del caso della, Emanuelae rivela: “La commissione di inchiesta potrebbe ascoltare il dottor Capaldo, che pochi anni fa ebbe un incontro con alcuni rappresentanti della Città del. Ilvoleva che la magistratura italiana togliesse De Pedis da Sant’Apollinare perché imbarazzava la. Capaldo chiese in cambio un aiuto sul caso di Emanuela. E alla fine di questi incontri Capaldo chiese, se Emanuela è morta, la restituzione del. La risposta non è stata ‘come si permette?!‘, la risposta è stata ‘va bene, purché laimbastisca una storia verosimile che tolga qualunque responsabilità da parte del‘. Poi è arrivato Pignatone e ha ...

Pioggia di critiche: 'Disgustoso' Emanuela, il fratello: 'Padre Georg mi disse che c'era un dossier su mia sorella' Emanuela, cosa ha detto il pm L'ex capo dei pm di piazzale ...Lo stesso Mantovano, nel pomeriggio, ha respinto le affermazioni di un quotidiano online di un suo ruolo sulla frenata, ricordando esattamente l'incontro cone "la piena disponibilità ...... 'Se il governo si opporrà all'apertura di una commissione di inchiesta sarà un vero suicidio politico' 'Comunque - ha commentato il fratello di Emanuela- resto fiducioso. Nonostante ...

Pietro Orlandi, le rivelazioni su Vaticano e procura di Roma La7

