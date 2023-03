Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Gilberto Pichetto Fratin avvisa il Coreper: «Votiamo contro lo stop a benzina, diesel e ibridi: le batterie non son… - raffaellapaita : Dopo un gioco di annunci e smentite, apprendiamo che l’Italia non ha partecipato all’incontro sul nucleare voluto d… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'I francesi di Macron ci hanno chiesto di fare un’alleanza sul nucleare. È una scelta intelligente e… - GiovanniAgost20 : @ROBYBOX Gilberto Pichetto Fratin: fa già ridere così. - Bobe_bot : Auto elettriche. Un italiano su tre pronto all’acquisto, la barriera è il costo. Pichetto Fratin: “Italia va verso… -

- Una cabina di regia e l'ipotesi di più commissari. 'Saranno nomine ad hoc per interventi d'urgenza che permettano di superare cavilli burocratici', ha spiegato il ...In una intervista che ha concesso in esclusiva al Gruppo More News, Il ministro dell'Ambiente Gilbertoaffronta il tema delle comunità energetiche , avendo avviato l'iter con l'Ue. Un argomento destinato a tenere banco nei prossimi mesi, se non negli anni a venire, anche nel rapporto ...Al tavolo di presieduto martedì sera da Giorgia Meloni, hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto, Roberto Calderoli, Nello ...

Pichetto Fratin: Più commissari per la siccità TGLA7

Una cabina di regia e l'ipotesi di più commissari. "Saranno nomine ad hoc per interventi d'urgenza che permettano di superare cavilli burocratici", ha spiegato il ministro ...Sarà avviata anche una campagna di sensibilizzazione sul tema degli sprechi e dell'uso consapevole della risorsa ...