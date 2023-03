Piazza Armerina, la polizia interrompe un’assemblea d’istituto sulla liberalizzazione della cannabis e identifica gli studenti (Di giovedì 2 marzo 2023) “Un atto intimidatorio”. Non ha dubbi Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, l’organizzazione che promuove la legalizzazione della cannabis. L’atto al quale si riferisce è quello della polizia di Piazza Armerina che durante un’assemblea scolastica, proprio mentre i relatori di Meglio Legale stavano intervenendo da remoto, sono entrati e hanno preso le generalità dei rappresentanti di istituto. È successo mercoledì mattina all’Istituto superiore Majorana-Cascino (con indirizzi che vanno dall’industriale al classico), dove si stava tenendo un incontro dibattito sul tema della legalizzazione della cannabis, durante il quale intervenivano da remoto esperti di Meglio Legale, un’organizzazione che promuove la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Un atto intimidatorio”. Non ha dubbi Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, l’organizzazione che promuove la legalizzazione. L’atto al quale si riferisce è quellodiche durantescolastica, proprio mentre i relatori di Meglio Legale stavano intervenendo da remoto, sono entrati e hanno preso le generalità dei rappresentanti di istituto. È successo mercoledì mattina all’Istituto superiore Majorana-Cascino (con indirizzi che vanno dall’industriale al classico), dove si stava tenendo un incontro dibattito sul temalegalizzazione, durante il quale intervenivano da remoto esperti di Meglio Legale, un’organizzazione che promuove la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : I #GD denunciano l’intervento della Polizia durante un’assemblea dell’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina,… - ultimora_pol : Maria Stefania #Marino: 'In occasione dell'assemblea di classe congiunta dell'I.I.S. 'Majorana-Cascino' di Piazza A… - Antonella_Soldo : Fuori la polizia dalle scuole. #cannabis #piantedosidimettiti - santicina : RT @SergioLimaPA: La polizia entra in una scuola durante un’assemblea. Non è Iran e non è America Latina anni 70. Succede a piazza armerina… - SoniaSongi : RT @SergioLimaPA: La polizia entra in una scuola durante un’assemblea. Non è Iran e non è America Latina anni 70. Succede a piazza armerina… -