"Piantedosi non si tocca. Resta lì o è crisi di governo" Messaggio chiarissimo della Lega a Meloni e alleati (Di giovedì 2 marzo 2023) "Il ministro Piantedosi non si tocca. Lì è e lì Resta. Punto". Così una fonte ai massimi livelli della Lega commenta con Affaritaliani.it le polemiche che hanno investito il titolare del Viminale sulla strage dei migranti vicino... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Un uomo delle istituzioni, tanto più il Ministro dell’Interno, non può fare affermazioni così gravi e disumane senz… - CarloCalenda : #Piantedosi dal DLRave al 'carico residuale' per finire alle orripilanti dichiarazioni sui migranti e ai balbettame… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera elusivo e reticente, nessuna spiegazione per i mancati soccorsi nel #naufragio che ha provo… - omarsivori : 'Piantedosi non si tocca. Resta lì o è crisi di governo'Messaggio chiarissimo della Lega a Meloni e alleati - carmelodipaola : @maristaurru Il Governo non cade in seguito alle improbabili dimissioni di Piantedosi. -