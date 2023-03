Petrolio: in rialzo a New York a 78,14 dollari (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,57% a 78,14 dollari al barile. . 2 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,57% a 78,14al barile. . 2 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 78,14 dollari: Quotazioni salgono dello 0,57% - 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: I prezzi del #petrolio virano in rialzo. Gli investitori stanno soppesando le speranze di una ripresa della domanda cine… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: I prezzi del #petrolio virano in rialzo. Gli investitori stanno soppesando le speranze di una ripresa della domanda cine… - xiana44698880 : RT @ultimenotizie: I prezzi del #petrolio virano in rialzo. Gli investitori stanno soppesando le speranze di una ripresa della domanda cine… - ultimenotizie : I prezzi del #petrolio virano in rialzo. Gli investitori stanno soppesando le speranze di una ripresa della domanda… -