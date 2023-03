Peter Pan & Wendy, nel nuovo film Disney la fatina Tryllyé nera: gli indignati del web insorgono al grido di “questa non è inclusione” (Di giovedì 2 marzo 2023) Ormai sembra di sentire un disco rotto: “L’essere fatato o mitologico di una fiaba è diventato di colore? Impensabile, questo è black washing, non certo inclusività!”. A scatenare il dibattito, questa volta, è il trailer del nuovo film Disney Peter Pan & Wendy, un remake dell’iconica pellicola ispirata alla fiaba di James Matthew Barrie in uscita il 28 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. Nel filmato si vede infatti come per il ruolo della Fata Campanellino sia stata scelta l’attrice afroamericana/iraniana Yara Shahidi. Insomma, dopo La Sirenetta, Disney ha deciso nuovamente di dare un ruolo di rilievo a una persona di etnia diversa da quella originale, andando questa volta a trasformare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Ormai sembra di sentire un disco rotto: “L’essere fatato o mitologico di una fiaba è diventato di colore? Impensabile, questo è black washing, non certo inclusività!”. A scatenare il dibattito,volta, è il trailer delPan, un remake dell’iconica pellicola ispirata alla fiaba di James Matthew Barrie in uscita il 28 aprile sulla piattaforma streaming+. Nelato si vede infatti come per il ruolo della Fata Campanellino sia stata scelta l’attrice afroamericana/iraniana Yara Shahidi. Insomma, dopo La Sirenetta,ha deciso nuovamente di dare un ruolo di rilievo a una persona di etnia diversa da quella originale, andandovolta a trasformare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Lasciato solo dalla dirigenza che non voleva rinnovare la bandiera della squadra con la sindrome di Peter Pan, tutt… - FQMagazineit : Peter Pan & Wendy, nel nuovo film Disney la fatina Tryllyé nera: gli indignati del web insorgono al grido di “quest… - Fabiocassetta1 : Peter Pan, Trilli è nera nel nuovo film Disney e scoppia la polemica: «Questa non è inclusione»… - laulallina : RT @LauraA935: Dj set di Pier ??? 19 marzo ????Peter Pan club ??via Scacciano, 161 Misano Adriatico (RN) #pierpaolopretelli #prelemi https://t.… - LauraA935 : Dj set di Pier ??? 19 marzo ????Peter Pan club ??via Scacciano, 161 Misano Adriatico (RN) #pierpaolopretelli #prelemi… -