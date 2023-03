Peter Dinklage e Juliette Lewis star di La Foresta, film tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale (Di giovedì 2 marzo 2023) In Canada sono in corso le riprese del film La Foresta, adattamento del libro scritto da Joe R. Lansdale, e i protagonisti saranno Peter Dinklage e Juliette Lewis. Peter Dinklage sarà il protagonista di La Foresta (The Thicket) e, accanto a lui nel film tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale ci sarà anche Juliette Lewis. Il progetto, descritto come un western-thriller dalle atmosfere dark, è già nella fase delle riprese, in corso a Calgary, Canada. Il progetto The Thicket, sostenuto da Tubi, potrà contare su un cast che comprende - oltre a Peter Dinklagee e Juliette ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) In Canada sono in corso le riprese delLa, adattamento del libro scritto da Joe R., e i protagonisti sarannosarà il protagonista di La(The Thicket) e, accanto a lui neldaldi Joe R.ci sarà anche. Il progetto, descritto come un western-thriller dalle atmosfere dark, è già nella fase delle riprese, in corso a Calgary, Canada. Il progetto The Thicket, sostenuto da Tubi, potrà contare su un cast che comprende - oltre ae e...

