Peste suina | Tavoletta Acli Terra | “Il perdurare di zone rosse danneggia le aziende del settore”

Roma – "Il Governo intervenga: il perdurare di 'zone rosse' per motivi sanitari, oramai non più ragionevolmente motivati, in alcune aree della Sardegna, con il blocco della movimentazione dei suini sta danneggiando pesantemente le molte aziende del settore dell'allevamento e della trasformazione". Così si esprime il Presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, l'associazione professionale agricola delle Acli che tutela il settore rurale, dell'allevamento e delle marinerie. "La Peste suina africana nell'isola, che aveva fatto introdurre la limitazione della movimentazione dei suini, secondo dati scientifici che registrano la sostanziale eradicazione della ...

