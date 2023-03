(Di giovedì 2 marzo 2023) Tornano Alex Blanco e Tommaso Arrigoni a centrocampo mentre davanti insieme al confermatissimo Gabrielloni, Mister Longo sceglie Leonardo Mancuso, autore di due assist nella vittoria casalinga di sabato contro il Cosenza.Una partita dura con molte interruzioni di gioco e che riflette nell’agonismo l’importanza della posta in palio.La prima occasione è delcon un calcio d’angolo ma Blanco non aggancia di testa. Fino alla mezz’ora ilha un’occasione nei piedi di Olivieri che spara alto.Ilfa fatica ad arrivare al tiro nonostante stazioni più di una volta al limite dell’area dei padroni di casa. L’occasione più grande passa per i piedi di Gabrielloni, che riceve da Mancuso e calcia rasoterra sul secondo palo con la palla che esce di pochissimo.Verso la fine del primo tempo si fa male Iovine che deve essere sostituito, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Serie B, Perugia-Como 0-0: paura al Curi, poche emozioni e reti bianche - infoitsport : Perugia-Como 0-0, voci Castori (“Ottima gara nonostante le criticità”) e Longo (“Sfida dura, abbiamo lottato”) - PicenoTime : VIDEO Perugia-Como 0-0, voci #Castori (“Ottima gara nonostante le criticità”) e #Longo (“Sfida dura, abbiamo lottat… - Como_1907 : ???????????????? - ???????? | ???????????????????? ?? Tutte le immagini della gara con il Perugia con il commento di Angelo Taglieri ??… - infoitsport : Perugia-Como, Castori: 'Gli episodi non ci hanno premiato. Sulla salvezza...' -

...DICKMANN Lorenzo Maria (Spal) SESTA SANZIONE BARBA Federico (Pisa) CERRI Alberto () GONDO Diomande Yann C (Ascoli) MASTRANTONIO Valerio (Cittadella) SANTORO Simone () VIGNALI Luca () ...Calcio 2022 - 2023 Serie B SquadraContro ilè un punto che muove la classifica. E non è una frase fatta. Vuoi per le sconfitte delle dirette rivali, Cosenza a parte, vuoi per il valore dell'avversario incontrato ieri sera....30 Bari - Venezia 1 - 0 20:30 Benevento - Südtirol 0 - 2 20:30 Cagliari - Genoa 0 - 0 20:30 Cittadella - Brescia 0 - 0 20:30 Modena - Ascoli 0 - 1 20:300 - 0 20:30 SPAL - Frosinone 0 -...

Perugia-Como, Castori: "Gli episodi non ci hanno premiato. Sulla salvezza..." pianetaserieb.it

La sconfitta interna subita con il Parma è stata solo un incidente di percorso per la capolista. Continua la crisi della Reggina, sconfitta nel derby col Cosenza. Genoa fermato dal Cagliari. Magic mom ...L'attaccante classe 2004 di Pollenza ha fatto il suo esordio grazie a...Castori che lo ha inserito al posto di...Olivieri nel finale con il Como: 0-0 al Curi Un altro marchigiano sulla cresta dell'ond ...