"Pericoloso e senza remore". Così ha agito lo scafista minorenne (Di giovedì 2 marzo 2023) È stato convalidato il fermo del 17enne, accusato di essere tra gli scafisti dell'imbarcazione naufragata a Crotone. "Elevatissimo rischio" che lo faccia di nuovo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) È stato convalidato il fermo del 17enne, accusato di essere tra gli scafisti dell'imbarcazione naufragata a Crotone. "Elevatissimo rischio" che lo faccia di nuovo

