(Di giovedì 2 marzo 2023) Matrimonio e fascia da capitano.sempre più uomo, padre, leader. Vita e carriera cheno in una nuova fase. Ma non si dimentica da dove tutto è cominciato: i viaggi con papà Mario ...

Matrimonio e fascia da capitano. Lautaro Martinez sempre più uomo, padre, leader. Vita e carriera che entrano in una nuova fase. Ma non si dimentica da dove tutto è cominciato: i viaggi con papà Mario ...Il nostro limite infatti è questo: a volteil bandolo della matassa e finiamo per perdere ... Il tecnico ha poi proseguito: ' Ora sinel vivo del campionato. La seconda parte della ...... troppo difficile per Juric COSA È SUCCESSO - 'Unoe ha delle cose da fare, sui corner devi ... Seandiamo in Europa League se vinciamo in Champions League. Non abbiamo vinto. Non ho ...

“Perdiamo 2-0, entra lui e ci trascina al 2-2. Aveva 15 anni”: alle origini di Lautaro Martinez La Gazzetta dello Sport

José Maria Bilbao, ex vicepresidente del Liniers, racconta quel ragazzo che ha aiutato a diventare un campione: "Una forza mentale straordinaria, con noi iniziò da difensore per poi evolversi. Sono st ...