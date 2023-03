"Perché vorrei per lei un caloroso benvenuto". Modi incorona la Meloni (Di giovedì 2 marzo 2023) "vorrei dare un caloroso benvenuto alla Presidente Meloni, eletta prima donna Presidente del Consiglio e la più giovane, ed esprimo i miei rallegramenti", le parole del primo ministro indiano Modi nel corso di dichiarazioni alla stampa con Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "dare unalla Presidente, eletta prima donna Presidente del Consiglio e la più giovane, ed esprimo i miei rallegramenti", le parole del primo ministro indianonel corso di dichiarazioni alla stampa con. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGisotti : Penso a tanti padri, tante madri, che scappano dalle guerre. Vorrei dire che per me sono degli eroi perché trovo in… - borghi_claudio : @siviaggia Non so cosa dicono gli esperti ma so che io non posso dire quello che vorrei perché finirei dritto nel penale. - MilenaRossetti1 : RT @Rosa86299368: 'Mi piace tantissimo, non vorrei che mi piacesse così tanto' 'Voglio che vada bene anche fuori, perché a me piace verame… - SVNLEWILL : RT @llyfrausandrain: 'la sinistra riparta da ultimo' 'ma proprio perché abbiamo bisogno di ripartire dagli ultimi vorrei fare un plauso a… - AngeloC94443372 : @coppia50enne69 Ciao?, si hai ragione c'è tanta umidita in modo particolare li in mezzo, perché li è sempre molto u… -