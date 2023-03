Perché una serie tradizionale come Yellowstone è tra le più viste nell'era dello streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mercato delle serie viaggia a velocità supersonica e se perdi di vista la programmazione per un paio di giorni, rischi di perdere molte cose di cui ti accorgi solo quando torni a dedicarci attenzione. Proprio ieri, ad esempio, è ripartita con la quinta stagione Yellowstone, in esclusiva su SKY e streaming NOW e SkyGo. Sebbene negli Stati Uniti faccia parlare di sé già da diversi anni, sia per la tendenza a dividere il pubblico sia per la presenza di una star del calibro di Kevin Costner, da questa parte dell'oceano si ostina a rimanere più amata dalla nicchia che dal grande pubblico. come mai una produzione molto tradizionale è diventata un fenomeno di cui tutti parlano? Yellowstone, aldilà dei suoi dati di ascolto, ha alimentato il dibattito culturale e le discussioni critiche. ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mercato delleviaggia a velocità supersonica e se perdi di vista la programmazione per un paio di giorni, rischi di perdere molte cose di cui ti accorgi solo quando torni a dedicarci attenzione. Proprio ieri, ad esempio, è ripartita con la quinta stagione, in esclusiva su SKY eNOW e SkyGo. Sebbene negli Stati Uniti faccia parlare di sé già da diversi anni, sia per la tendenza a dividere il pubblico sia per la presenza di una star del calibro di Kevin Costner, da questa parte dell'oceano si ostina a rimanere più amata dalla nicchia che dal grande pubblico.mai una produzione moltoè diventata un fenomeno di cui tutti parlano?, aldilà dei suoi dati di ascolto, ha alimentato il dibattito culturale e le discussioni critiche. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia l… - MarcoFattorini : La Russia di #Putin in una notizia: nella città di Efremov un uomo di nome Aleksey Moskalev è stato arrestato perch… - Piu_Europa : Piantedosi dovrebbe dimettersi perché ha dimostrato scarsissimo senso delle istituzioni, oltre che mancanza di piet… - helena50906185 : @fabfazio @ClaudioBaglioni Ci sarò. Perché qualche volta non invitate il grande Paolo de Chiesa? Persona preparatis… - TonioAz_1908 : L’astinenza lo sta facendo delirare E poi diceva di Antonino che prendeva le pasticche #donnalisi Ecco perché rim… -