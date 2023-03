Perché Mourinho è stato squalificato? Cos’è successo con Serra e perché ci sarà in Europa League (Di giovedì 2 marzo 2023) Il post-partita di Cremonese-Roma non è ancora concluso. Se la sfida dello “Zini” è andata agli archivi con uno storico 2-1 per i grigio-rossi (che non avevano ancora festeggiato un successo nella Serie A 2022-2023) quella tra José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra rischia di dover scrivere altri capitoli. Proviamo a fare un minimo di ordine su quanto accaduto nella sfida di martedì sera. Il tecnico di Setubal è stato espulso dopo una discussione rovente con il sopra citato quarto uomo Serra. Un cartellino rosso che è costato due giornate di squalifica allo “Special One”, con annessa multa di 10.000 euro, e notevoli polemiche. Già, l’allenatore portoghese ha riservato parole particolarmente pepate verso l’arbitro torinese. E, proprio la provenienza di Serra sembra ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Il post-partita di Cremonese-Roma non è ancora concluso. Se la sfida dello “Zini” è andata agli archivi con uno storico 2-1 per i grigio-rossi (che non avevano ancora festeggiato unnella Serie A 2022-2023) quella tra Josée il quarto uomo Marcorischia di dover scrivere altri capitoli. Proviamo a fare un minimo di ordine su quanto accaduto nella sfida di martedì sera. Il tecnico di Setubal èespulso dopo una discussione rovente con il sopra citato quarto uomo. Un cartellino rosso che è codue giornate di squalifica allo “Special One”, con annessa multa di 10.000 euro, e notevoli polemiche. Già, l’allenatore portoghese ha riservato parole particolarmente pepate verso l’arbitro torinese. E, proprio la provenienza disembra ...

Mourinho - Serra, Aia e la Figc non fanno sconti: via agli interrogatori ... viene resa nota un'importante specifica: "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché ... Cremonese - Roma: due turni di squalifica per Mourinho. Nel frattempo, il giudice sportivo Gerardo ... I vertici arbitrali non hanno gradito l'atteggiamento di Serra, sarà sospeso (Repubblica) ... José Mourinho, Serra ha detto di 'non ricordare'. Ora l'arbitro sarà sospeso, scrive Repubblica. Tra l'altro già non navigava in buone acque, perché era un pupillo di Trentalange, presidente ... Effetto Serra L' effetto Serra ha lasciato il segno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero . Nella Roma, in Mourinho e nel suo staff. Perché José avrà anche rimediato due giornate di squalifica più 10mila euro di ammenda (" per aver contestato con veemenza e un atteggiamento provocatorio una decisione ... ... viene resa nota un'importante specifica: "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato... Cremonese - Roma: due turni di squalifica per. Nel frattempo, il giudice sportivo Gerardo ...... José, Serra ha detto di 'non ricordare'. Ora l'arbitro sarà sospeso, scrive Repubblica. Tra l'altro già non navigava in buone acque,era un pupillo di Trentalange, presidente ...L' effetto Serra ha lasciato il segno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero . Nella Roma, ine nel suo staff.José avrà anche rimediato due giornate di squalifica più 10mila euro di ammenda (" per aver contestato con veemenza e un atteggiamento provocatorio una decisione ... Mourinho spiega perché è stato espulso in Cremonese-Roma 90min IT