Perché il 'Piano casa' di Salvini è un imbroglio: nessun aiuto per gli italiani in precarietà abitativa (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo scorso 22 febbraio alla Camera dei Deputati il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini è stato chiamato per la prima volta, con un question time presentato dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, prima firma del deputato Francesco Mari, a rispondere in merito al mancato rifinanziamento dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole e sulla necessità di procedere, in tempi brevi, al rifinanziamento dei due fondi che sono gli unici ammortizzatori sociali nel settore delle locazioni. Purtroppo il ministro Salvini non ha risposto al quesito posto, ma ha utilizzato la diretta televisiva per parlare del suo cosiddetto "Piano di edilizia residenziale pubblica" definito dal ministro "visionario" che ha come orizzonte la legislatura. Non capendo il ministro che centinaia di migliaia di famiglie il problema del pagare l'affitto non lo hanno come ...

