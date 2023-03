“Perché?”: Formigli, veleno su Piantedosi e Salvini in diretta (Di giovedì 2 marzo 2023) Corrado Formigli apre la puntata stasera 2 marzo di Piazzapulita su La7, con l'inchiesta per le morti di Covid e poi passa all'attacco del governo di Giorgia Meloni per la strage di migranti al largo delle coste calabresi. "Giorgia Meloni aveva pianto per le vittime di Bucha, ora il presidente Mattarella porta il lutto di un Paese intero davanti a quelle bare. Perché la Guardia costiera che dipende dai ministri Salvini e Piantedosi non si è mossa? Perché quando la Guardia di Finanza ha desistito non è scattata una missione di soccorso della Guardia costiera?", dice ancora il conduttore. Che prosegue: "La magistratura indagherà ma lasciatemi dire che l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto, ha detto che salvare vite era il nostro vanto, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Corradoapre la puntata stasera 2 marzo di Piazzapulita su La7, con l'inchiesta per le morti di Covid e poi passa all'attacco del governo di Giorgia Meloni per la strage di migranti al largo delle coste calabresi. "Giorgia Meloni aveva pianto per le vittime di Bucha, ora il presidente Mattarella porta il lutto di un Paese intero davanti a quelle bare.la Guardia costiera che dipende dai ministrinon si è mossa?quando la Guardia di Finanza ha desistito non è scattata una missione di soccorso della Guardia costiera?", dice ancora il conduttore. Che prosegue: "La magistratura indagherà ma lasciatemi dire che l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto, ha detto che salvare vite era il nostro vanto, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Baciccio_99 : Di tutta questa storia nessuno dei sinistronzi ci ha ancora spiegato perché la nave non è sbarcata in #Grecia , che… - iolanda70846095 : @PiazzapulitaLA7 #tragedia #Crotone immagini strazianti , un pianto dirotto, dolore enorme , perché’ tanta disumani… - RAngela24386433 : RT @BaesiGianpiero: Ma perché Cairo non si è candidato a segretario del Pd? I mezzi di disinformazione li ha ed anche i consiglieri adatti:… - BaesiGianpiero : Ma perché Cairo non si è candidato a segretario del Pd? I mezzi di disinformazione li ha ed anche i consiglieri ada… - chiaradicebugie : @PLDC09710726 Ma formigli perché non se sotterra? So l’amici sua eh! -

Elly Schlein, da dove viene, dove andrà, cosa farà Perché lei C'è anche una spiegazione semplice semplice sul perché ha vinto Elly Schlein alle primarie del pd. E bisogna ancora una volta rifarsi a quel che ... qualche volta da Bruno Vespa o da Formigli. ... Ucraina: il piano di pace cinese è affare di Zelensky, non certo di Biden - L' E non solo, perché quando, rarissimamente, viene 'sentito' qualcuno 'dell'altra parte' (l'altra sera da Formigli, ad esempio) viene trattato come uno scemo mentitore, interrotto ogni momento e ... Il fastidio di pensare - I visibili invisibili ... e magari un giorno, forse, anche in questo paese di mezze verità qualcuno ci spiegherà perché si è ... Qualcuno, come Formigli, che forse lo ha studiato nella Corea del Nord, disse subito chiaramente ... C'è anche una spiegazione semplice semplice sulha vinto Elly Schlein alle primarie del pd. E bisogna ancora una volta rifarsi a quel che ... qualche volta da Bruno Vespa o da. ...E non solo,quando, rarissimamente, viene 'sentito' qualcuno 'dell'altra parte' (l'altra sera da, ad esempio) viene trattato come uno scemo mentitore, interrotto ogni momento e ...... e magari un giorno, forse, anche in questo paese di mezze verità qualcuno ci spiegheràsi è ... Qualcuno, come, che forse lo ha studiato nella Corea del Nord, disse subito chiaramente ... PiazzaPulita, "perché serve la violenza". E Formigli muto... Liberoquotidiano.it