Perché Fedez era assente alla presentazione di LOL 3? Cosa è successo

Pare che quel bacio "maledetto" abbia influenzato non poco la vita mediatica del rapper Fedez, dal momento che proprio a partire dal quel giorno, quella memorabile serata finale di Sanremo 2023, Federico ha iniziato a vacillare, a perdere un po' di smalto, e addirittura a lanciare un'ombra di dubbio sulla reale efficienza emotiva della sua relazione con la Ferragni. Ora, arriva l'ultima: alla presentazione di LOL 3 neppure si è fatto vivo. Ma per quale ragione? Chi sono i partecipanti di Lol 3 Chi ride è fuori su Prime Video? Cast e date Fedez dopo quel bacio con Rosa Chemical non è più lo stesso Come detto, sono settimane dure per lo smalto mediatico del rapper Fedez, il quale non sembra passarsela bene. Prime fra tutte, da sottolineare, le voci su di una ipotetica rottura con Chiara Ferragni.

