Perché Fedez era assente alla conferenza di LOL tra la malattia e Chiara Ferragni (Di giovedì 2 marzo 2023) Perché Fedez era assente alla conferenza di LOL 3 Chi ride è fuori? Si è tenuta oggi e ha rivelato un grande assente: il rapper, infatti, non si è presentato. In rete le prime ipotesi, tra la malattia e la crisi con la moglie Chiara Ferragni. Fedez conduce LOL anche nella sua terza stagione. Al suo fianco, come nelle precedenti edizioni, ci sarà Frank Matano. Mentre Matano era presente all'incontro con i media d'Italia, Fedez non si è presentato. Una decisione che ha fatto riflettere e portato a chiedersi i motivi di questa assenza. Serena Dandini ha provato a giustificarlo con un "Ci segue da lontano". Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni a proposito della mancata presenza ...

