“Perché esce dal GF Vip”. Daniele Dal Moro entra nel confessionale, poi la notizia si diffonde (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip 7, bomba su Daniele Dal Moro quando mancano poche ore alla puntata: a svelare tutto agli altri inquilini è stato Luca Onestini. Parole, quelle dell’ex Uomini e Donne, che non sono sfuggite a telecamere e fan subito in allarme. In queste settimane Daniele è stato spesso sotto pressione. La storia tra lui e Oriana continua a tenere banco con i commenti che non vengono risparmiati. “Oriana lascia perdere, mille volte meglio da sola! Non è possibile stare con qualcuno ed essere messi costantemente sotto torchio e avere paura delle sue reazioni”. “Anche quando si è in buona fede, lui è la definizione del narcisista che pensa che il mondo giri intorno a lui facendola sentire sbagliata, e chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire”. E ancora: “Stimo Daniele, mi è sempre piaciuto già dal gf di qualche anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip 7, bomba suDalquando mancano poche ore alla puntata: a svelare tutto agli altri inquilini è stato Luca Onestini. Parole, quelle dell’ex Uomini e Donne, che non sono sfuggite a telecamere e fan subito in allarme. In queste settimaneè stato spesso sotto pressione. La storia tra lui e Oriana continua a tenere banco con i commenti che non vengono risparmiati. “Oriana lascia perdere, mille volte meglio da sola! Non è possibile stare con qualcuno ed essere messi costantemente sotto torchio e avere paura delle sue reazioni”. “Anche quando si è in buona fede, lui è la definizione del narcisista che pensa che il mondo giri intorno a lui facendola sentire sbagliata, e chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire”. E ancora: “Stimo, mi è sempre piaciuto già dal gf di qualche anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theBagattella : RT @mariacafagna: Più escono fuori vecchi tweet (come questo) di @ellyesse più il suo profilo ne esce rafforzato, come racconto su @fanpage… - Alise0 : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - Lustramele_Luca : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - immatt95 : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - anto16990 : @oratidico Ovvio perché ancora non l’hai fatto ? Se esce non rispondo di meee ?? -