Perché Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di Chi? Chi è Massimo Borgnis (Di giovedì 2 marzo 2023) Alfonso Signorini dopo 17 anni lascia la direzione di Chi, il magazine di gossip. «A partire da oggi Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento – si legge nel comunicato spiega l’azienda -. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera». Alfonso Signorini diventa Direttore Editoriale di Chi Ma non sarà un addio, anzi, Alfonso Signorini cambia ruolo: diventerà direttore editoriale, a partire dal prossimo numero. Al suo posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023)dopo 17 anni lascia ladi, il magazine di gossip. «A partire da oggi, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento – si legge nel comunicato spiega l’azienda -. Un progetto in cuicapitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera».diventa Direttore Editoriale diMa non sarà un addio, anzi,cambia ruolo: diventerà direttore editoriale, a partire dal prossimo numero. Al suo posto ...

