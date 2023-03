Perché a Bergamo, sul Covid, non processano tutto il mondo? (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse Conte, Speranza, Fontana e gli altri hanno responsabilità, ma chi allora, dall’Oms agli industriali ai medici ai politici che abbracciavano i cinesi, non ne ebbe? La pandemia fu un film dell’orrore, ridurlo a una roba di codici è senza senso Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse Conte, Speranza, Fontana e gli altri hanno responsabilità, ma chi allora, dall’Oms agli industriali ai medici ai politici che abbracciavano i cinesi, non ne ebbe? La pandemia fu un film dell’orrore, ridurlo a una roba di codici è senza senso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L'ex Premier Giuseppe #Conte e il Ministro #Speranza indagati con delle accuse gravissime, ma per il #Corriere la n… - reportrai3 : A tre anni dalla pandemia la Procura di Bergamo conferma che il disastro si poteva evitare: indagati Conte, Speranz… - MessoraClaudio : #Conte e #Speranza indagati a #Bergamo. Scene di giubilio. Ma perché mai? Fate bene attenzione a 'per cosa' sono in… - HuffPostItalia : Perché a Bergamo, sul Covid, non processano tutto il mondo? (di M. Brambilla) - Gianluc68325330 : RT @MessoraClaudio: #Conte e #Speranza indagati a #Bergamo. Scene di giubilio. Ma perché mai? Fate bene attenzione a 'per cosa' sono indaga… -