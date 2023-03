Per Siri la matematica è diventata un'opinione (Di giovedì 2 marzo 2023) Ero lì che parlavo con Siri – mi spiego: ero lì con le mani impicciate e avevo bisogno di complicati calcoli per certe misurazioni, divisioni irregolari e percentuali esatte di numeri a quattro cifre. Quindi ho domandato a Siri quanto facesse, che so, 8.341 fratto 32, o quanto fosse precisamente il 41 per cento di 3.679. E Siri, senza smorzare la sua vocina da saputella, mi ha risposto che 8.341 fratto 32 fa circa 260,6562; che il 41 per cento di 3679 dovrebbe essere 1545,18. Circa? Dovrebbe? Una delle poche certezze con cui mi ero coricato la sera prima era che la matematica non fosse un’opinione, e che l’intelligenza artificiale altro non fosse che sofisticatissimo calcolo raziocinatore. Mi domando dunque se non stia iniziando una nuova èra per gli assistenti vocali. Prima, la certezza con cui ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Ero lì che parlavo con– mi spiego: ero lì con le mani impicciate e avevo bisogno di complicati calcoli per certe misurazioni, divisioni irregolari e percentuali esatte di numeri a quattro cifre. Quindi ho domandato aquanto facesse, che so, 8.341 fratto 32, o quanto fosse precisamente il 41 per cento di 3.679. E, senza smorzare la sua vocina da saputella, mi ha risposto che 8.341 fratto 32 fa circa 260,6562; che il 41 per cento di 3679 dovrebbe essere 1545,18. Circa? Dovrebbe? Una delle poche certezze con cui mi ero coricato la sera prima era che lanon fosse un’, e che l’intelligenza artificiale altro non fosse che sofisticatissimo calcolo raziocinatore. Mi domando dunque se non stia iniziando una nuova èra per gli assistenti vocali. Prima, la certezza con cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyrosmarino : RT @serebellardinel: È a processo per #corruzione a #Roma,ha patteggiato a #Milano per bancarotta fraudolenta! Ma tutto perdonato a #Siri c… - LoredanaDiMaio3 : RT @serebellardinel: È a processo per #corruzione a #Roma,ha patteggiato a #Milano per bancarotta fraudolenta! Ma tutto perdonato a #Siri c… - crcc50 : RT @Franz215072382: Li buttiano fuori a calci dalla porta per avere imbrogliato lo stato ed loro che fanno?? Li farnno rientrare dalla fin… - chiccodigrano : RT @serebellardinel: È a processo per #corruzione a #Roma,ha patteggiato a #Milano per bancarotta fraudolenta! Ma tutto perdonato a #Siri c… - gjscco : RT @Franz215072382: Li buttiano fuori a calci dalla porta per avere imbrogliato lo stato ed loro che fanno?? Li farnno rientrare dalla fin… -

Per Siri la matematica è diventata un'opinione Quindi ho domandato a Siri quanto facesse, che so, 8.341 fratto 32, o quanto fosse precisamente il 41 per cento di 3.679. E Siri, senza smorzare la sua vocina da saputella, mi ha risposto che 8.341 ... Cuffiette Sony WF - C500: alta qualità a prezzo imbattibile su Amazon Infine, le cuffiette wireless Sony WF - C500 sono compatibili con l'audio spaziale, per la ... le Sony WF - C500 sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, ... Chatbot per il training del personale: ecco come funzionano ...umana alla conversazione che moltissime persone hanno oggigiorno con chatbot comuni come Siri o ..."amicizia" con il suo chatbot - umanizzato addestrato a sostenere una conversazione smart talking per ... Quindi ho domandato aquanto facesse, che so, 8.341 fratto 32, o quanto fosse precisamente il 41cento di 3.679. E, senza smorzare la sua vocina da saputella, mi ha risposto che 8.341 ...Infine, le cuffiette wireless Sony WF - C500 sono compatibili con l'audio spaziale,la ... le Sony WF - C500 sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple, ......umana alla conversazione che moltissime persone hanno oggigiorno con chatbot comuni comeo ..."amicizia" con il suo chatbot - umanizzato addestrato a sostenere una conversazione smart talking... Per Siri la matematica è diventata un'opinione Il Foglio Per Siri la matematica è diventata un'opinione Gli assistenti vocali sono entrati in una nuova èra. Hanno forse immagazinato tutti gli articoli e saggi che spiegano come l’AI non sia infallibile, e l’algoritmo si inganni o ci inganni, e i motori d ... Green Game Basilicata, ecco le scuole che rappresenteranno Potenza Mercoledì 8 marzo al Pala Rossellino oltre 900 studenti si batteranno per ottenere l'ambito titolo Mercoledì 8 marzo alle ore 10 al Pala Rossellino di Potenza oltre 900 studenti si batteranno per otte ... Gli assistenti vocali sono entrati in una nuova èra. Hanno forse immagazinato tutti gli articoli e saggi che spiegano come l’AI non sia infallibile, e l’algoritmo si inganni o ci inganni, e i motori d ...Mercoledì 8 marzo al Pala Rossellino oltre 900 studenti si batteranno per ottenere l'ambito titolo Mercoledì 8 marzo alle ore 10 al Pala Rossellino di Potenza oltre 900 studenti si batteranno per otte ...