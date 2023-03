Per Qualcomm sta per iniziare l'era del satellitare sui cellulari (Di giovedì 2 marzo 2023) Al Mobile World Congress di Barcellona, il produttore di chip americano ha puntato i riflettori sulla piattaforma Snapdragon Satellite, in arrivo su smartphone Android nel corso di quest’anno Leggi su repubblica (Di giovedì 2 marzo 2023) Al Mobile World Congress di Barcellona, il produttore di chip americano ha puntato i riflettori sulla piattaforma Snapdragon Satellite, in arrivo su smartphone Android nel corso di quest’anno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Per Qualcomm sta per iniziare l'era del satellitare sui cellulari. - ITItalianTech : Per Qualcomm sta per iniziare l'era del satellitare sui cellulari - ff0rt : Finalmente un po' di vita utile in più per i cellulari. Il prossimo passo dovrebbe essere la riparabilità a prezzi… - GizChinait : #QUALCOMM sta creando un chip per dire addio alle foto mosse - infoitscienza : Al MWC 2023, Qualcomm alza l’asticella nelle tecnologie 5G per le auto connesse -