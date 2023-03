"Per noi è fantastico": Matteo Renzi gongola e sfotte Elly Schlein (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo hanno già accusato di aver violato chissà quante leggi, che stavolta non si pone più il problema. Matteo Renzi punta il codice della strada per sorpassare “a destra” il nuovo Pd di Elly Schlein. È una Pasqua in questi giorni, il leader di Italia Viva e condomino di Carlo Calenda nel Terzo Polo, con cui ieri sera ha deciso di dare il via al progetto comune in vista delle elezioni europee del 2024. E si è fatto anticipare dalla sua consueta e-news settimanale per sperticarsi in elogi interessati alla nuova leader del Pd. Che assomiglia a una casellante autostradale che gli alza la barriera per passare. Renzi sogna la radicalizzazione del Pd, la concorrenza spietata tra il Nazareno e il M5s di Giuseppe Conte e spazi ampi, praterie, per il suo tentativo di incunearsi con un polo alternativo tra destra e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo hanno già accusato di aver violato chissà quante leggi, che stavolta non si pone più il problema.punta il codice della strada per sorpassare “a destra” il nuovo Pd di. È una Pasqua in questi giorni, il leader di Italia Viva e condomino di Carlo Calenda nel Terzo Polo, con cui ieri sera ha deciso di dare il via al progetto comune in vista delle elezioni europee del 2024. E si è fatto anticipare dalla sua consueta e-news settimanale per sperticarsi in elogi interessati alla nuova leader del Pd. Che assomiglia a una casellante autostradale che gli alza la barriera per passare.sogna la radicalizzazione del Pd, la concorrenza spietata tra il Nazareno e il M5s di Giuseppe Conte e spazi ampi, praterie, per il suo tentativo di incunearsi con un polo alternativo tra destra e ...

