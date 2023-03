“Per me finisce qui, stop”. GF Vip 7, la decisione inaspettata di Daniele Dal Moro a notte fonda (Di giovedì 2 marzo 2023) Tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip 7. Lo avevamo predetto già l’ultima volta che ne abbiamo parlato: “Ora sembra essere tutto rose e fiori, ma chi lo sa cosa potrebbe succedere fra qualche ora considerando il temperamento di Daniele?”. Parole che chiaramente anche oggi confermiamo, viso che i due, stanno facendo la fine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Alla base di tutto ci sarebbe una richiesta di informazioni di Oriana verso Martina Nasoni. L’accesso agli atti, se così vogliamo chiamarlo era riguardo qualcosa di molto intimo in relazione a Daniele. Una cosa che a lui non è piaciuta minimamente. Poco dopo è Oriana a giustificarsi con Milena, Micol e Ivana: “Sempre c’è un motivo per rovinare tutto, per una cazz… di volta che faccio le cose in un modo che ti giuro che l’ultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Tira e molla traDale Oriana Marzoli al GF Vip 7. Lo avevamo predetto già l’ultima volta che ne abbiamo parlato: “Ora sembra essere tutto rose e fiori, ma chi lo sa cosa potrebbe succedere fra qualche ora considerando il temperamento di?”. Parole che chiaramente anche oggi confermiamo, viso che i due, stanno facendo la fine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Alla base di tutto ci sarebbe una richiesta di informazioni di Oriana verso Martina Nasoni. L’accesso agli atti, se così vogliamo chiamarlo era riguardo qualcosa di molto intimo in relazione a. Una cosa che a lui non è piaciuta minimamente. Poco dopo è Oriana a giustificarsi con Milena, Micol e Ivana: “Sempre c’è un motivo per rovinare tutto, per una cazz… di volta che faccio le cose in un modo che ti giuro che l’ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La 'politica contro' in cui ti allei con chiunque per battere l’altro alle elezioni, ma poi non riesci a governare,… - Lega_B : Finisce così il turno infrasettimanale di #SerieBKT valido per la 27ª giornata di campionato ? - ZZiliani : FORZA #ABODI, PUOI FARCELA: COMINCIA PER J, FINISCE PER S Ormai ridono tutti. #Agnelli & c. hanno commesso una mont… - Rob_accia : RT @JOYCEDlVlSlON: @Rob_accia Robs, per te, Miss Italia non finisce qui - Auri______90 : RT @nicola7916: @ReginaPH77 Io ho sempre creduto che il problema è uno. A lui Oriana non piace. Qui non parliamo di: fisicamente. La detest… -