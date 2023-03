Per il sonno eterno ecco la bara vivente ed ecologica fatta di funghi (Di giovedì 2 marzo 2023) C’è una fabbrica appartenente alla startup Loop nella città di Delft, in Olanda, che produce bare ecologiche fatte di funghi. Ognuna di queste bare ha le dimensioni e la larghezza di un uomo adulto ed è leggermente diversa dalle altre per colore e consistenza. Una differenza che ha spiegato il 27enne ideatore di questo tipo di commercio, Bob Hendrikx. “Le condizioni meteorologiche esterne fanno molta differenza. Un grado in meno e hai un prodotto diverso”. Loop è un’azienda di design che è nata ponendosi un unico scopo: risolvere i problemi quotidiani sfruttando le caratteristiche uniche degli organismi viventi. Il suo primo prodotto, il Living Cocoon, è una bara fatta di micelio, il groviglio di filamenti che si trova sotto i funghi. Quando i funghi si riproducono, infatti, rilasciano nell’aria spore ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023) C’è una fabbrica appartenente alla startup Loop nella città di Delft, in Olanda, che produce bare ecologiche fatte di. Ognuna di queste bare ha le dimensioni e la larghezza di un uomo adulto ed è leggermente diversa dalle altre per colore e consistenza. Una differenza che ha spiegato il 27enne ideatore di questo tipo di commercio, Bob Hendrikx. “Le condizioni meteorologiche esterne fanno molta differenza. Un grado in meno e hai un prodotto diverso”. Loop è un’azienda di design che è nata ponendosi un unico scopo: risolvere i problemi quotidiani sfruttando le caratteristiche uniche degli organismi viventi. Il suo primo prodotto, il Living Cocoon, è unadi micelio, il groviglio di filamenti che si trova sotto i. Quando isi riproducono, infatti, rilasciano nell’aria spore ...

