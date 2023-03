Per i docenti stressati arrivano la Jacuzzi e il tapis roulant in sala insegnanti. Il preside: “Un riconoscimento per il loro impegno durante la pandemia” (Di giovedì 2 marzo 2023) In caso di stress, i docenti dell'istituto di Lozzo Atestino avranno la possibilità di usufruire di un'attività di rilassamento che prevede l'utilizzo di attrezzi per l'attività fisica come cyclette e tapis roulant nell'aula insegnanti. Successivamente, potranno immergersi in una Jacuzzi con acqua calda, per poi ritornare in classe rigenerati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) In caso di stress, idell'istituto di Lozzo Atestino avranno la possibilità di usufruire di un'attività di rilassamento che prevede l'utilizzo di attrezzi per l'attività fisica come cyclette enell'aula. Successivamente, potranno immergersi in unacon acqua calda, per poi ritornare in classe rigenerati. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Per i docenti stressati arrivano la Jacuzzi e il tapis roulant in sala insegnanti. Il preside: “Un riconoscimento p… - TraviMonica : @PAPER0GA Ma da quando in qua la figlia di due docenti universitari è miliardaria? No perché se lo sapevo prima mi… - eudaimonia00_ : RT @Escapewithoran: Ho sostenuto un esame con Diana Biondi qualche tempo fa’, l’ho conosciuta per caso mentre attendavamo i risultati di un… - SISAsindacato : Mobilità docenti, chi può presentare domanda per il 2023/24 e chi è bloccato - Orizzonte Scuola Notizie - rinaldochiti : RT @Lorenzo36522471: @ricpuglisi La scuola è in mano a docenti politicizzati da sempre, ma essendo sinistri non si è mai preoccupato nessun… -