«Per 2 euro che volevate Belen?», gli insulti social a Elly Schlein del sindaco di Grosseto: lo scarica anche la Lega (Di giovedì 2 marzo 2023) Un fotomontaggio con il volto della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein paragonato a quello di cavalli e la scritta «Per 2 euro che volevate, Belen?». La storia pubblicata dal sindaco di centrodestra di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sui suoi profili social ha avuto breve durata, ma non è sfuggita a molti esponenti della politica e della società civile. Sono stati poi diffusi in rete dei video in cui i discorsi di Schlein sono stati paragonati e accostati alla satira di Maurizio Crozza e ai "comizi" del personaggio di Cetto La Qualunque di Antonio Albanese. «Un sindaco che irride un donna, nonché principale leader dell'opposizione, con il peggior body shaming non è degno di rivestire quel ...

