Pensione a 57 Anni: è veramente possibile? Esiste veramente la possibilità di andare in Pensione in anticipo a 57 Anni? Quando si parla di pensioni si rischia di rimanere incastrati in un labirinto di Anni di contributi, età, requisiti specifici, da cui è difficile uscire, e spesso le varie norme scritte in burocratese non aiutano. La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta a modificare alcune tipologie pensionistiche o ad introdurne di nuove, come Quota 103, ma si attende il 2024 per un più incisivo intervento in materia. In attesa della riforma delle pensioni, scopriamo insieme in questo approfondimento come e quando è possibile andare in Pensione a 57 Anni. In particolare, ci soffermeremo su tutte le tipologie diverse dalla Pensione anticipata ordinaria, introdotta nel 2011 dalla ...

