Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amerigormea : RT @ilmessaggeroit: Pene amputato per un tumore, poi il paziente scopre che il cancro non c'era: inchiesta ad Arezzo - r_corti : RT @qn_lanazione: Arezzo, urologo sotto accusa - qn_lanazione : Arezzo, urologo sotto accusa - Gazzettino : Pene amputato per un tumore, poi il paziente scopre che il cancro non c'era: inchiesta ad Arezzo - ilmessaggeroit : Pene amputato per un tumore, poi il paziente scopre che il cancro non c'era: inchiesta ad Arezzo -

Si sospettava una ' patologia tumorale al' poi smentita dagli esami istologici 'tardivi', secondo i legali del paziente, sui tessuti prelevati.Nell'arco di qualche decina d'anni il corpo suppliziato,, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, sembra scomparire dallecapitali dei paesi europei. Abbonati per leggere ...Si sospettava una ' patologia tumorale al' poi smentita dagli esami istologici 'tardivi', secondo i legali del paziente, sui tessuti prelevati.

Pene amputato per un tumore, poi il paziente scopre che il cancro non c'era: inchiesta ad Arezzo ilmessaggero.it

Lo choc e l'inchiesta. L'intervento chirurgico è riuscito, l'amputazione del pene, ma il tumore non c'era e così ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...