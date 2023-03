Pene amputato ma il tumore non c’era: medico sbaglia diagnosi (Di giovedì 2 marzo 2023) Non potrà più avere una vita sessuale il 68enne a cui gli è stato amputato il Pene per un presunto tumore che, però, non c’era. Per questo motivo ora l’urologo di 30 anni che lo ha operato rischia di finire sotto processo mentre il paziente si ritiene vittima di un grave errore medico e chiede L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Non potrà più avere una vita sessuale il 68enne a cui gli è statoilper un presuntoche, però, non. Per questo motivo ora l’urologo di 30 anni che lo ha operato rischia di finire sotto processo mentre il paziente si ritiene vittima di un grave erroree chiede L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : - mmrc974 : RT @Felyorfelix: Per così poco? Ah la sanitah i nostri cari anceli ???? - Aurora68934704 : RT @Anna302478978: “Amputato il pene, ma il tumore non c’era”. Urologo sotto accusa “Gambe e braccia amputate per un tumore che non c'era”… - Se23rex : Arezzo, pene amputato ma tumore non c'era: chiesto risarcimento ??????????MA ESISTE QUALCUNO CHE CONTROLLA QUESTI MEDICI… -