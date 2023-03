Pene amputato ad un paziente, ma per errore: urologo di Arezzo sotto accusa (Di giovedì 2 marzo 2023) La storia che proviene da Arezzo ha davvero dell’incredibile. Come riporta Il Corriere della Sera, nella città italiana della Toscana orientale, nel 2018, un uomo – classe 1954 – è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per amputargli il Pene, a causa di un sospetto tumore. Peccato che il paziente sia stato vittima di un errore di valutazione da parte dell’urologo (il tumore non c’era), e ora l’uomo chiede un maxi risarcimento. L’operazione chirurgica in questione è stata eseguita all’ospedale San Donato di Arezzo nel novembre 2018. A causa dell’errore, l’urologo – di cui non si conosce l’identità ma solo l’età (30 anni) – che ha operato il paziente rischia ora di finire sotto processo. Il caso ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023) La storia che proviene daha davvero dell’incredibile. Come riporta Il Corriere della Sera, nella città italiana della Toscana orientale, nel 2018, un uomo – classe 1954 – è statoposto ad un intervento chirurgico per amputargli il, a causa di un sospetto tumore. Peccato che ilsia stato vittima di undi valutazione da parte dell’(il tumore non c’era), e ora l’uomo chiede un maxi risarcimento. L’operazione chirurgica in questione è stata eseguita all’ospedale San Donato dinel novembre 2018. A causa dell’, l’– di cui non si conosce l’identità ma solo l’età (30 anni) – che ha operato ilrischia ora di finireprocesso. Il caso ...

