Pedoni investiti e uccisi in due mesi, è allarme a Roma: 8 i morti (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio dei Pedoni investiti a Roma spaventa. Anche se si considerano solo i dati dall'inizio del 2023, si tratta di numeri che mettono paura. In due mesi sono 8 le persone travolte e uccise. Mentre sono state ben 425 le persone investite delle quali 350 rimaste ferite. A rendere noti i dati è Repubblica che si sofferma con attenzione sulla lunga lista di investimenti di individui i cui sogni, le cui aspettative, la cui vita è stata infranta sull'asfalto in un giorno 'qualunque'. È da brividi pensare che una passeggiata, una commissione o anche percorre il tragitto per andare a lavoro si trasformi in tragedia. Queste morti lasciano sgomenti e aprono un unico interrogativo: si poteva fare qualcosa per evitarlo? Purtroppo è una domanda alla quale non siamo noi a poter dare una risposta.

