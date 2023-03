Pd: Scotto, "destra 'stacchi la spina' a sindaco Grosseto" (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il sindaco di Grosseto su Schlein ha confermato di essere un uomo piccolo piccolo. Come tutti i razzisti. Non e' degno di rappresentare una comunita' che ha una grande tradizione democratica. La destra gli stacchi la spina. Non bastano le prese di distanza formali". Lo scrive il deputato e coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto, sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Ildisu Schlein ha confermato di essere un uomo piccolo piccolo. Come tutti i razzisti. Non e' degno di rappresentare una comunita' che ha una grande tradizione democratica. Laglila. Non bastano le prese di distanza formali". Lo scrive il deputato e coordinatore di Articolo Uno, Arturo, sui social.

