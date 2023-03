**Pd: Morandi, 'Schlein? Contento che due donne guidino partiti più importanti del Paese'** (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono Contento che siano due donne a guidare i due partiti più importanti del Pese". Così Gianni Morandi commenta la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico. "La Schlein è partita da lontano, la gente ha scelto lei e va bene. Sono felicissimo, la conosco bene", commenta Morandi. Che sottolinea: "Anche Bonaccini lo conosco bene, è una persona forte anche lui. Però ha vinto lei, rispettiamo la volontà popolare". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sonoche siano duea guidare i duepiùdel Pese". Così Giannicommenta la vittoria di Ellyalle primarie del Partito Democratico. "Laè partita da lontano, la gente ha scelto lei e va bene. Sono felicissimo, la conosco bene", commenta. Che sottolinea: "Anche Bonaccini lo conosco bene, è una persona forte anche lui. Però ha vinto lei, rispettiamo la volontà popolare".

