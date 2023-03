Pd, Mattia Santori: “Gente cercava etichetta Sardine, siamo andati avanti” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo dimostrato che il mondo è andato avanti. La Gente cercava l’etichetta delle Sardine, come se fosse un qualcosa che uno si attacca addosso e si tiene per tutta la vita. Io ne sono un esempio”. Così Mattia Santori ospite di ‘L’aria che tira’ su La7. “In verità, siamo andati avanti e abbiamo costruito una comunità dal basso, trasversale, che ha lottato per entrare dentro una famiglia politica più grande -h a proseguito – Abbiamo ceduto sovranità e siamo entrati in un movimento più grande. Elly Schlein ci ha dato rappresentanza e siamo arrivati finalmente a creare nel Pd un habitat adatto a tutte quelle forze non riconoscibili o non riconosciute, insomma fini a se ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo dimostrato che il mondo è andato. Lal’delle, come se fosse un qualcosa che uno si attacca addosso e si tiene per tutta la vita. Io ne sono un esempio”. Cosìospite di ‘L’aria che tira’ su La7. “In verità,e abbiamo costruito una comunità dal basso, trasversale, che ha lottato per entrare dentro una famiglia politica più grande -h a proseguito – Abbiamo ceduto sovranità eentrati in un movimento più grande. Elly Schlein ci ha dato rappresentanza earrivati finalmente a creare nel Pd un habitat adatto a tutte quelle forze non riconoscibili o non riconosciute, insomma fini a se ...

